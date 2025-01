Sanremo, sopralluogo del sindaco Mager: l’ex ecomostro di Portosole ospiterà un parcheggio per il Festival

L’ex area dell’ecomostro di Portosole si trasformerà in un parcheggio temporaneo durante il 75° Festival della Canzone Italiana. Prende sempre più corpo l’idea del sindaco Alessandro Mager, che trasformerebbe un'area da sempre contestata in una risorsa per la città. La notizia, già anticipata nei giorni scorsi da Sanremonews, è stata confermata e approfondita in un incontro tra il primo cittadino e i vertici di Portosole, proprietari dell’area.

Il sindaco, accompagnato dai tecnici, ha effettuato un sopralluogo questa mattina per verificare l’avanzamento dei lavori di demolizione e bonifica dell’area. L’obiettivo è completare le operazioni in tempo utile per garantire un utilizzo efficace dello spazio durante l’evento.

Il progetto prevede la creazione di 100-150 posti auto, fondamentali per gestire l’elevato afflusso di visitatori durante la kermesse. Portosole si è detta pronta a collaborare, impegnandosi a definire gli interventi per l’organizzazione degli stalli e dei percorsi. La gestione del parcheggio e la determinazione delle tariffe resteranno sotto la responsabilità della società concessionaria.

In aggiunta, il parcheggio temporaneo di corso Trento Trieste tornerà operativo, aggiungendo ulteriori 100 posti auto. Queste soluzioni puntano a ridurre le difficoltà legate alla mancanza di spazi di sosta, aggravata dai cantieri attivi in piazza Eroi e sul lungomare.