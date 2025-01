Sanremo: per il Festival e i prossimi mesi l'area dell'Ecomostro di Portosole diventerà un parcheggio (Foto)

L’area che ha ospitato fino a pochi giorni fa il cosiddetto ‘Ecomostro’ di Portosole, potrebbe essere trasformato in parcheggio per il periodo del Festival o, comunque, fino a quando non inizieranno i lavori per il nuovo albergo a 5 stelle che ha in mente la proprietà dell’approdo matuziano.

E’ stato il comune ha chieste alla Reuben Brothers la possibilità di allestire un parcheggio, sul cui numero dei posti auto la proprietà sta ragionando in questi giorni e da Portosole è arrivato un primo si, anche se le parti dovranno ancora incontrarsi.

La gestione dei parcheggio sarà della stessa Portosole, che utilizzerà lo stesso sistema di pagamento attuale. Se i titolari dell’approdo matuziano riusciranno ad allestire velocemente il parcheggio, questo potrebbe essere un’ottima valvola di sfogo per le molte auto che saranno a Sanremo in occasione del Festival.