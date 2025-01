Compie cento anni, Dolceacqua festeggia Rigio Balbo (Foto)

Dolceacqua festeggia Rigio Balbo per il raggiungimento dei cento anni. Il sindaco Fulvio Gazzola, il vicesindaco Giorgio Lamberti e l'assessore Fabio Sbraci hanno voluto portare al festeggiato gli auguri e i saluti dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità.

Una persona nota e amata nel Borgo dei Doria. "Balbo Rigio è stato festeggiato oggi da tutta la sua famiglia anche se il giorno del suo compleanno è stato venerdì" - fa sapere il sindaco Fulvio Gazzola - "Rigio è uno dei simboli della comunità, instancabile lavoratore, ogni caldaia del paese lui la conosce! Fedele e devoto, ha sempre partecipato attivamente nella parrocchia e nella storica Pro Loco".

"Gran ballerino di liscio, giocatore professionista di 'Belota' e arbitro dei tornei di pallapugno, non si è mai risparmiato per il suo paese!" - sottolinea il primo cittadino - "Auguri a Balbo Rigio per i suoi 100 anni!".