Sanremo: ieri la Conferenza dei Servizi, a marzo il progetto esecutivo ed entro il 2025 la costruzione della rotonda a San Martino

E’ stata convocata ieri, in Comune a Sanremo, la Conferenza dei Servizi (con modalità asincrona) per la costruzione della rotonda di San Martino, all’incrocio tra corso Cavlalotti, via della Repubblica e via Lamarmora.

Trattandosi di un’opera pubblica coinvolge diversi soggetti, visto che si dovranno eseguire lavori nei sottoservizi ed altro. Entro fine mese dovranno essere presentate le osservazioni in merito al progetto anche se il termine finale della Conferenza dei Servizi è fissata per il 3 marzo. Successivamente sarà presentato, da Portosole, il progetto esecutivo e, quindi, sarà possibile partire con i lavori.

“Si tratta di un lavoro molto importante – ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella – in un luogo critico della nostra città, dove si verificano continui incidenti stradali. Un’opera pubblica richiesta da tempo e, con la convenzione con Portosole, abbiamo anticipando i tempi con un cantiere con non interferirà con quello dell’approdo e sarà calendarizzata prima della realizzazione del nuovo albergo”.

Con i lavori della rotonda, come avvenuto per quella della Foce, è prevista una riqualificazione dell’intera area di San Martino, con migliorie all’aspetto estetico e funzionale a verde e panchine, compatibilmente con gli spazi in modo da dare più sicurezza e vivibilità alla zona.

I lavori potrebbero già iniziare prima dell’estate, ma il comune verificherà eventuali possibili disagi nel corso della bella stagione: “Faremo interventi – prosegue Donzella – che non compromettano il transito veicolare e, quindi, potrebbero proseguire dopo l’estate. Sicuramente i lavori termineranno entro la fine del 2025, visto che non dovrebbero durare più di quattro o cinque mesi”.

I lavori della rotonda di San Martino sono un nodo importante che verrà sciolto per la sicurezza viaria della città. Intanto il Comune è sempre attento anche agli altri lavori, approvati a scomputo dell’intervento per il nuovo albergo di Portosole, ma i cui lavori non inizieranno prima del 2026. Si tratta del parcheggio di Villa Magnolie, della viabilità e dei parcheggi di via Gavagni, della passeggiata a valle della stessa strada, ovvero un marciapiede illuminato con la vista sul mare sotto corso Salvo D’Acquisto. Il tutto collegato con la viabilità verso via Vesco.