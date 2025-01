Grande partecipazione al seminario sul "Rentri" organizzato dalla Cna Imperia (foto)

Con una sala gremita e centinaia di collegamenti online, il seminario organizzato da CNA Imperia sull’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) ha registrato un successo senza precedenti. L’evento, tenutosi presso la sede di Sanremo, ha dimostrato quanto le imprese e gli artigiani del territorio siano sensibili alle novità legislative e quanto sia fondamentale il ruolo di CNA come guida e supporto per la gestione degli adempimenti.

Il RENTRI, operativo dal 15 dicembre 2024, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella gestione della tracciabilità dei rifiuti, puntando sulla digitalizzazione delle procedure per aumentare l’efficienza e la sostenibilità. Il seminario ha offerto un approfondimento pratico su:

Chi deve iscriversi al RENTRI : Sono tenuti all’iscrizione gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, i trasportatori e commercianti di rifiuti, i consorzi di recupero e le imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali​.

: Sono tenuti all’iscrizione gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, i trasportatori e commercianti di rifiuti, i consorzi di recupero e le imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali​. Le scadenze da rispettare : La prima data cruciale è il 13 febbraio 2025 , entro la quale i soggetti obbligati dovranno effettuare l’iscrizione e adeguarsi alle nuove modalità operative​​.

: La prima data cruciale è il , entro la quale i soggetti obbligati dovranno effettuare l’iscrizione e adeguarsi alle nuove modalità operative​​. Differenza tra iscrizione e registrazione: Per i soggetti non obbligati all’iscrizione, come le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi, è prevista una semplice registrazione al portale RENTRI al momento dell’emissione del primo FIR​.

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, ha commentato:

"La partecipazione al seminario ha superato ogni aspettativa, confermando quanto sia cruciale per le imprese ricevere informazioni e supporto su un tema così importante come il RENTRI. CNA Imperia continuerà a garantire la massima assistenza, offrendo strumenti pratici per un adeguamento sereno e puntuale. Essere vicini alle imprese significa aiutarle a trasformare le novità normative in opportunità di crescita e innovazione.”

Il RENTRI non solo sostituirà i vecchi registri cartacei e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), ma rappresenta anche un passo avanti verso l’eliminazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), che sarà gradualmente integrato nel nuovo sistema entro il 2027​.

CNA Imperia sempre al servizio delle imprese

CNA Imperia ribadisce il suo impegno a supportare artigiani e imprenditori in questa fase di cambiamento, mettendo a disposizione l’Ufficio Ambiente per qualsiasi necessità. Per domande e chiarimenti è possibile contattare il numero 0184 500309 o scrivere a info@im.cna.it.

Grazie alla partecipazione e all’attenzione dimostrate, CNA Imperia si conferma ancora una volta il punto di riferimento imprescindibile per le imprese, guidandole passo dopo passo verso un futuro più sostenibile e digitale.