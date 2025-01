Bordighera: bollette Rivieracqua, il Comune non può accogliere la richiesta di sostenere le spese legali per la difesa di privati cittadini

Con riferimento alle azioni legali che verranno intraprese in merito alle bollette emesse da Rivieracqua, l’Amministrazione di Bordighera rende noto che la richiesta del Consigliere Bassi di far sostenere al Comune le spese legali per la difesa di privati cittadini, come già anticipato durante la Commissione convocata d’urgenza il 13 gennaio scorso, non può essere accolta. Così si sono espressi per iscritto il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale dell’Ente: “Tale azione, ascrivibile appunto alla tutela di un diritto soggettivo, appartiene alla sfera del privato ed in quanto tale non può essere oggetto di un intervento pubblico di compartecipazione alle spese (in particolare, per quanto qui si rileva, spese per consumi idrici e/o compensi a legali)”.

Dall’altra parte, per offrire un supporto concreto ai Cittadini, l’Amministrazione ha offerto alle Associazioni dei consumatori la disponibilità di un locale dove incontrare gli utenti presso la sede del Comune di Bordighera (Palazzo Garnier, via XX Settembre 32) secondo il seguente calendario; si consiglia di fissare un appuntamento ai recapiti specificati.

ogni lunedì a partire dal 20 gennaio 2025, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà presente Assoutenti Imperia. Per appuntamento, contattare i numeri 0183 086623 oppure 353 3717231 (anche con sms e whatsapp)

ogni martedì a partire dal 21 gennaio 2025, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sarà presente Federconsumatori Imperia. Per appuntamento, contattare il numero 0183 558925

ogni mercoledì a partire dal 22 gennaio 2025, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà presente Adoc Imperia. Per appuntamento, contattare il numero 379 2875098

“Ci è parso importante mettere a disposizione sul territorio un punto anche fisico di riferimento dove avere informazioni su se e come procedere. Ricordo inoltre che sul sito istituzionale del Comune sono state pubblicate alcune faq, in continuo aggiornamento, per rispondere alle domande e ai dubbi più frequenti (https://www.comune.bordighera.im.it/Novita/Notizie/Bollettazione-idrica-Rivieracqua-domande-e-risposte)” commenta il Sindaco Ingenito.