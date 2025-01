Santo Stefano al Mare: presentato il progetto ‘inside us’ dedicato ai giovani tra i 14 ed i 25 anni

L’amministrazione comunale, questo pomeriggio, ha presentato, presso la Sala Polivalente, il progetto “Inside us”, un’iniziativa realizzata grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia ed alla collaborazione di “Amore è ASP EPS” e “Real Santo Stefano al Mare”, rivolta ai giovani di un’età compresa tra i 14 ed i 25 anni.

Il progetto è finalizzato ad ascoltare i ragazzi, promuovere i loro benessere, ascoltare le loro istanze e promuovere l’attività sportiva in un ambiente sicuro. Sono previsti dieci incontri, gratuiti, che si svolgeranno presso la palestra della Scuola Elementare Pastonchi, Lungomare Cristoforo Colombo,84, il martedì dalle 14 alle 16, durante i quali verranno trattati dal punto di vista teorico le emozioni e poi attraverso lo sport ed il gioco verranno sviluppate.

Il calendario degli appuntamenti è il seguente:

- 21 gennaio: presentazione del progetto gioia

- 28 gennaio: rabbia

- 4 febbraio, tristezza

- 25 febbraio: disgusto

- 4 marzo: paura

- 11 marzo: ansia

- 18 marzo: noia

- 24 marzo: invidia

- 1 aprile: imbarazzo

- 8 aprile: nostalgia e festa finale.

“Un’iniziativa importante rivolta ai nostri ragazzi - commenta la Consigliera Comunale Raffaella Milli - che non rappresentano solo il futuro, ma sono anche il nostro presente. E’ importante ascoltare le loro istanze e farci portavoce, creare per loro iniziative e garantire un luogo di aggregazione sicuro, che rappresentino non solo momenti di formazione, ma anche di aggregazione. Grazie a questo ciclo di eventi per esplorare e sviluppare competenze nella gestione delle emozioni, offriamo strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane con consapevolezza e resilienza, con la finalità di creare una comunità più coesa ed inclusiva”.