Ladri in azione a Bordighera, nel mirino auto parcheggiate: scatta l'allerta sui social

Ladri in azione a Bordighera. Sembra che nella notte in Arziglia, nei pressi dei giardini Winter, ignoti abbiano rotto un finestrino di un'auto per rubare ciò che vi era al suo interno.

Pare che siano stati portati via un iPad, denaro e occhiali da vista. Non è la prima volta che si verificano simili episodi. Nei giorni scorsi, in pieno giorno, ignoti hanno spaccato il vetro di un'automobile per rubare uno zaino lasciato sul sedile, inoltre sono stati diversi i tentativi per scassinare auto parcheggiate lungo la strada. Scatta così l'allerta sui social con raccomandazioni di prestare attenzione e fare prudenza.

Continuano, inoltre, i furti nelle abitazioni. Sono stati commessi in diverse case di differenti zone della città delle palme dove i malviventi hanno danneggiato finestre, sono saliti sui terrazzi, hanno tentato di scavalcare i cancelli delle proprietà private sia di giorno che nel cuore della notte, solitamente in zone tranquille o abbastanza isolate per poter agire indisturbati, non si sa, però, se siano state le stesse persone.