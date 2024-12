Ladri in azione a Bordighera, continuano i furti: colpite diverse abitazioni

Continuano i furti a Bordighera. Nei giorni scorsi sembra che i ladri siano riusciti a entrare in alcune abitazioni in via Garnier e in via Pasteur portando via non soltanto soldi e gioielli ma anche vestiti e oggetti vari.

Pare che prima di colpire abbiano suonato al citofono delle abitazioni prese di mira, solitamente in zone tranquille o abbastanza isolate, per accertarsi che fossero vuote in determinate fasce orarie per poi agire indisturbati.

Già nei mesi scorsi diversi furti e tentati erano stati commessi in abitazioni di differenti zone della città delle palme dove i malviventi avevano danneggiato finestre, erano saliti sui terrazzi, avevano tentato di scavalcare i cancelli delle proprietà private e di scassinare auto parcheggiate lungo la strada sia di giorno che nel cuore della notte. Non si sa se siano le stesse persone dei precedenti reati ma si raccomanda di prestare attenzione e prudenza soprattutto durante le festività.