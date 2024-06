Ladri in azione a Bordighera, nella notte nuovi tentativi di furto

Nuovi tentativi di furto a Bordighera. Nel corso della notte, sembrerebbe che due uomini, abbiano cercato di introdursi in alcune abitazioni in via Pasteur e abbiano cercato di scassinare auto parcheggiate lungo la strada.

Già nei mesi scorsi diversi furti e tentati erano stati commessi in abitazioni di differenti zone della città delle palme dove i malviventi avevano danneggiato finestre, erano saliti sui terrazzi o avevano tentato di scavalcare i cancelli delle proprietà private.

Non si sa se siano le stesse persone dei precedenti furti ma alcuni testimoni, che hanno sorpreso i ladri in azione, hanno dichiarato di aver visto due persone incappucciate. Si raccomanda di prestare attenzione e prudenza.