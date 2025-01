Furti a Bordighera, ladri in azione in diverse abitazioni: scatta l'allerta sui social

Continuano i furti a Bordighera. Sembra che ieri sera i ladri siano riusciti ad entrare in alcune abitazioni tra via Villafranca e via Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e scorte.

Nei giorni scorsi, invece, sono entrati in azione, durante il giorno, sulla via Romana e in via Torre Mostaccini portando via non soltanto soldi e gioielli ma anche vestiti, borse e oggetti vari. Scatta così l'allerta sui social.

Già nei mesi scorsi diversi furti e tentati erano stati commessi in abitazioni di differenti zone della città delle palme dove i malviventi avevano danneggiato finestre, erano saliti sui terrazzi, avevano tentato di scavalcare i cancelli delle proprietà private e di scassinare auto parcheggiate lungo la strada sia di giorno che nel cuore della notte solitamente in zone tranquille o abbastanza isolate per poter agire indisturbati. Non si sa se siano le stesse persone dei precedenti reati ma si raccomanda di prestare attenzione e prudenza.