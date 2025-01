'Dance party' a Bordighera, serata con lotteria a favore di Ambulanze Veterinarie (Foto)

Un evento proposto da Bordighera Bene Comune. "Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a Bordighera Bene Comune e al Kursaal Club Bordighera per l’organizzazione della serata Dance Party, un evento all’insegna del divertimento e della solidarietà" - dice Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie - "Siamo profondamente grati per aver scelto di destinare il ricavato della lotteria alla nostra associazione di Ambulanze Veterinarie. Questo gesto ci permetterà di continuare a portare aiuto agli animali in difficoltà, una missione che ci sta profondamente a cuore".

"Purtroppo, non potremo essere presenti fisicamente all’evento a causa di impegni operativi già pianificati e della necessità di mantenere le nostre ambulanze attive sul territorio. Tuttavia, il nostro cuore sarà lì con voi e vi auguriamo una serata indimenticabile!" - afferma - "Grazie ancora a tutti voi e a chi parteciperà, rendendo questo evento non solo una festa ma anche un prezioso sostegno per chi non ha voce. Buon divertimento e un grande abbraccio da tutto il nostro team!".