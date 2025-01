Ventimiglia, al via l'open day del corso geometri-CAT all'istituto Fermi (Foto)

Nuove strumentazioni all’avanguardia e nuovi laboratori sono stati appena inaugurati al corso Geometri-CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) del “Fermi” di Ventimiglia:

- il laboratorio di CHIMICA, materia di prima e seconda;

- il laboratorio di DISEGNO E TOPOGRAFIA 4.0 con PC all'avanguardia, per il disegno 3D e la realtà aumentata, grazie anche ai nuovi visori, che permettono di immergersi in veri e propri ambienti virtuali.

Il corso GEOMETRI-CAT è il più adatto a chi vuole imparare la tecnica e la scienza per applicarle in campo lavorativo, nei settori dell’edilizia, dell'urbanistica, del risparmio energetico, dell’arredo e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le discipline di indirizzo tipiche del corso GEOMETRI CAT:

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

TOPOGRAFIA

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO

CANTIERE E SICUREZZA

offrono un percorso formativo ricco di attività e laboratori.

Gli studenti disegnano e progettano con il computer in 2D ed in 3D, realizzano rendering di edifici ed arredi, integrano diversi aspetti delle discipline tecniche.

Nei laboratori tecnici si imparano ad usare le attrezzature della professione di ultima generazione: stazioni totali, per misurare distanze di centinaia di metri con grande precisione, sistemi GPS professionali e drone per lo studio del territorio, integrati a software specifici.

Una solida base di SCIENZA e TECNOLOGIA, con LABORATORI di molte discipline tecniche, caratterizza il corso Geometri CAT dell’Istituto Fermi di Ventimiglia!

Questa è la scelta giusta per ragazzi interessati alla tecnologia ed all’ingegneria, che hanno voglia di imparare e di mettersi alla prova.

Per iscriversi al corso Geometri CAT nella scheda di iscrizione va indicato il codice ministeriale “IMTD00101B - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”. Per saperne di più c’è una pagina di Instagram gestita dagli studenti di quinta, cercate “Geometrando” ed andate a curiosare. Chi vuole provare come ci sente ad essere “Geometri per un giorno” non può mancare all’OPEN DAY di oggi, sabato 11 gennaio, dalle 9.00 alle 18.00, con ATTIVITA’ di LABORATORIO e DIMOSTRAZIONI aperte a studenti e genitori.