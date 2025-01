Sanremo, domani messa in suffragio in ricordo del Maggiore dei Carabinieri Paolo Bonfanti,

Domani, giovedì 9 gennaio, si terrà una messa di suffragio in ricordo del Maggiore dei Carabinieri Paolo Bonfanti, deceduto il 9 dicembre scorso.

La santa messa si terra presso il Santuario della Madonna della Costa alle ore 18. Organizzata dalla locale Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Maggiore dei Carabinieri Paolo Bonfanti per diversi anni è stato in servizio (allora era Tenente) alla Compagnia di Sanremo. Bonfanti era stato colpito da un male incurabile e, da due anni era in servizio alla Compagnia di Villanova d’Asti.

Originario di Cuneo, Bonfanti aveva maturato diverse esperienza in Italia e all’estero. Si era distinto in diverse missioni internazionali (tra cui: Bosnia, Iraq, Libano, Pakistan, Colombia). Dal 2010 a 2017 è stato il comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Sanremo.