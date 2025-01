Agricoltura, vice presidente Piana: "Al via bando da oltre 1 milione di euro per produzione sostenibile"

Un milione e 124mila euro: è questa la somma del contributo che la Regione Liguria destina alla produzione integrata per il periodo 2025-2029. Le domande per accedere al bando sono già aperte, a conferma dell’impegno della Regione nel sostegno all’agricoltura e al territorio.



"Questa misura - dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana - è finalizzata a incentivare un approccio sostenibile alla produzione agricola, riducendo l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, ottimizzando la fertilizzazione dei terreni e tutelando così l’ambiente e la salute dei cittadini, oltre che a valorizzare le imprese agricole locali. È un altro passo avanti verso un’agricoltura più attenta e responsabile, capace di essere competitiva sul mercato senza rinunciare alla sostenibilità. Continuiamo a lavorare per costruire un futuro di sviluppo per la Liguria. Con questa iniziativa non solo promuoviamo pratiche sostenibili che difendono l’ambiente e la biodiversità, ma sosteniamo anche gli agricoltori, che sono il cuore pulsante delle nostre eccellenze enogastronomiche. Il nostro obiettivo è garantire uno sviluppo equilibrato, che coniughi innovazione e tradizione, sostenendo chi ogni giorno lavora per custodire e valorizzare la Liguria".



I contributi, finanziati nell’ambito del Piano Strategico della Politica Agricola Comunitaria 2023-2027 e commisurati agli ettari coltivati e agli impegni agronomici rispettati, sottolineano la volontà di promuovere un sistema di coltivazione integrato, ovvero che punta a ridurre l’impatto sull'ambiente privilegiando tecniche sostenibili.



Tutti i dettagli sono disponibili sul portale www.agriligurianet.it. Le domande potranno essere compilate tramite il portale Sian entro il 15 maggio 2025.