Colle di Tenda, Bergesio (Lega): “Bene la volontà del Governo francese di lavorare alla riapertura per giugno. Necessario vigilare per rispetto tempistiche”

“Bene l’impegno del Governo francese per l’apertura del tunnel del Tenda entro giugno, confermato ieri dal nuovo Ministro francese dei Trasporti Philippe Tarabot in occasione della visita al cantiere del Colle di Tenda. Il Ministro Tabarot ha comunicato che a marzo partiranno i collaudi per un massimo di 75 giorni. La prospettiva, secondo il Governo francese, è che il tunnel possa aprire entro giugno in modalità definitiva". Così il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta le dichiarazioni del neo Ministro dei Trasporti francesi Philippe Tarabot a margine della visita ai lavori sul cantiere del Tenda bis.

"Significativo che il rappresentante del Governo francese - prosegue - che venerdì ha avuto un bilaterale con il Ministro dei Trasporti Salvini, ad appena due settimane dal suo insediamento, si sia impegnato direttamente per accelerare i lavori sul Colle di Tenda e anche sul Frejus, con l’obiettivo di garantire la piena apertura dei due valichi entro giugno, fatto che attesta la volontà di instaurare una migliore cooperazione transfrontaliera per risolvere i disagi che da troppo tempo penalizzano cittadini e imprese del territorio. Confermato l’impegno in questo senso da parte del Governo italiano che fin dal suo insediamento sta lavorando con la massima determinazione per completare tutte le attività necessarie, perchè per il Nord Ovest è fondamentale che il tunnel possa riaprire al traffico il prima possibile. Indispensabile ora vigilare affinchè le tempistiche preannunciate per il Tenda vengano rispettate perché avremmo dovuto già aprire in modalità cantiere entro il 30 dicembre. La Provincia di Cuneo merita di più e invece siamo costantemente penalizzati e non possiamo più aspettare le alchimie burocratiche e politiche”.