Sanremo: Fisa apre le iscrizioni per il corso da assistenti bagnanti

La Federazione Italiana Salvamento Acquatico organizza il 31° Corso per Assistenti Bagnanti Mare.

Per partecipare è necessario partecipare ad una prova selettiva, come indicato nel nuovo d.l. n 85 del 28/05/2024, dove si accerta la capacità natatoria. Tale selezione si svolgerà presso la Piscina Comunale di Sanremo Mercoledì 29 Gennaio alle ore 20, è necessaria la preiscrizione.

Il corso, articolato su uno sviluppo di 100 ore, con una frequenza trisettimanale in orari serali, permette la possibilità di usufruire dei Crediti Formativi validi per gli studenti e permette di avere un punteggio aggiuntivo nei bandi di concorso per i Corpi Militari.

La durata del corso è di circa due mesi, con esame finale ad Aprile.

I requisiti obbligatori sono l'aver compiuto 16 anni e non superato i 50 e non aver subito condanne penali superiori ad un anno. Per ulteriori informazioni potete contattare il 3356814588 o fisa.liguria@fisasalvamentoacquatico.it