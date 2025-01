Sanremo: oggi pomeriggio al soggiorno dell'Opera Don Orione il saggio degli allievi della scuola Nardini

Si svolge oggi pomeriggio alle 15.30, al soggiorno Opera Don Orione di Sanremo in Corso Cavallotti, il tradizionale saggio natalizio degli allievi della scuola Nardini. Gli allievi eseguiranno brani classici e pop, offrendo un piacevole momento di aggregazione tra docenti, allievi e genitori, aperto agli ospiti del soggiorno e alla cittadinanza.

I protagonisti del saggio saranno gli allievi più meritevoli dei corsi, alcuni dei quali alla loro prima importante prova in pubblico, e si esibiranno anche come solisti. La scuola di musica dell'associazione Nardini promuove la musica come esperienza condivisa e, con iniziative come il saggio degli allievi, sottolinea l'importanza della musica nella formazione e nella crescita personale, impegnandosi a farla comprendere e apprezzare in ogni suo aspetto e genere.

Quella di oggi sarà anche un'occasione gradita per portare i migliori auguri per l'anno nuovo agli ospiti del Soggiorno Don Orione di Sanremo, una casa per ferie rivolta alla terza età.