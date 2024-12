'Et in terra pax', concerto del coro Troubar Clair a Vallecrosia (Foto)

La nascita di un re scomodo e disarmato nella musica che l'ha raccontata nei secoli sarà il tema al centro del concerto 'Et in terra pax' del coro Troubar Clair che andrà in scena lunedì prossimo, il 6 gennaio, alle 17 nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia.

L'evento, che allieterà il giorno dell'Epifania, chiuderà il calendario delle manifestazioni proposte dal Comune per il periodo natalizio.

L'appuntamento, a cura della parrocchia di Maria Ausiliatrice insieme al Comune, è rivolto all'intera comunità.