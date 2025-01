Vallecrosia, festa dell'Epifania nella parrocchia di Maria Ausiliatrice (Foto)

Festa dell'Epifania a Vallecrosia. La parrocchia di Maria Ausiliatrice, lunedì 6 gennaio, organizzerà diverse iniziative per grandi e piccini.

La giornata inizierà alle 11 con la celebrazione della santa messa con i Re Magi nella chiesa di Maria Ausiliatrice. Nel pomeriggio, invece, alle 16 al bar dell'oratorio Don Bosco verrà organizzata una tombolata. Seguirà la visita della Befana e, inoltre, si terrà la premiazione del concorso "il presepe più bello".

Alle 17, infine, in chiesa andrà in scena il concerto 'Et in terra pax' del coro Troubar Clair. L'evento, che allieterà il giorno dell'Epifania, chiuderà il calendario delle manifestazioni proposte dal Comune per il periodo natalizio.