Le chiusure della Asl 1 per le festività di Natale e di Capodanno

Il 31 dicembre 2024 l'Ufficio Accoglienza Asl1 di Ventimiglia sito presso il palazzo comunale, sarà chiuso al pubblico. In sostituzione e per informazioni ci si può rivolgere alla Casa di Comunità di Bordighera. Nel contempo l'Asl 1 comunica anche la chiusura del centro MeLab di via Nino Pesce ad Arma di Taggia i giorni 27-30-31 dicembre.