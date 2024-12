Sanremo: gli auguri alla città del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande

Desidero rivolgere un caloroso augurio di buone feste ai sanremesi e ai turisti che raggiungono la nostra città in occasione del Natale e di Capodanno, contribuendo a renderla ancora più vitale.

Il mio sincero augurio anche ai consiglieri comunali, per il lavoro già svolto in quest'inizio di nuova legislatura e soprattutto per gli impegni che ci attendono nel prosieguo dell'attività amministrativa, e ai dipendenti comunali, ringraziandoli per il quotidiano e prezioso supporto.

Un pensiero anche alle forze dell'ordine, nelle giornate di festa in cui il presidio del territorio diventa ancora più necessario, per consentire a tutti di trascorrerle in serenità e sicurezza.

E non deve essere dimenticata anche la disponibilità garantita dalle associazioni di volontariato che, nell'ambito dell'attività di protezione civile, collaborano efficacemente con la pubblica amministrazione.

Buon Natale a tutti e felice anno nuovo

Il presidente del Consiglio comunale

Alessandro Il Grande".