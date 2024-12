Sanremo: donato al Comune un defibrillatore a disposizione della comunità

La ditta Edilfera srl, grazie all’interessamento del consigliere comunale Luca Marvaldi, ha donato al Comune di Sanremo un defibrillatore che verrà messo a disposizione della comunità.

L’amministrazione comunale “ringrazia la ditta Edilfera per questo gesto di altruismo che permetterà di accrescere il numero dei defibrillatori presenti sul territorio. Si tratta di strumenti importanti, che consentono di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Successivamente verrà individuato il luogo dove collocare questo defibrillatore”.

La manutenzione sarà a carico del Comune e formerà oggetto di specifica convenzione con l’ASL 1 imperiese che verrà realizzata per tutti defibrillatori presenti sul territorio, attualmente in numero di 53 (oltre ai 13 in capo a privati).