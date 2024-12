Sanremo, perdita fognaria e cattivi odori in salita Monte Marta: residenti esasperati

Un cittadino di Sanremo, residente in salita Monte Marta, ha segnalato una grave situazione di disagio e pericolo. "Da luglio o agosto, nel vicolo che da via Borea sale verso l'ospedale, è presente una grossa perdita fognaria. I tecnici di Rivieracqua sono intervenuti, constatando che il problema è causato da una linea privata e non di loro competenza", spiega il residente.

La perdita, che interessa il suolo pubblico, sta peggiorando giorno dopo giorno: "Il selciato è dissestato e c'è una grossa buca pericolosa per chi transita a piedi. Inoltre, i forti miasmi rendono impossibile aprire le finestre senza rischi per la salute".

Il cittadino chiede un intervento urgente per risolvere una situazione che si protrae ormai da mesi.