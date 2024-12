Chiara Cerri è il nuovo presidente della IV Commissione del Consiglio Regionale della Liguria

Chiara Cerri è ufficialmente il nuovo presidente della IV Commissione del Consiglio Regionale della Liguria. Questa raggruppa, tra le altre, le materie legate a: Urbanistica, Edilizia, Pianificazione territoriale, Infrastrutture e Lavori pubblici ma anche Energia, Ambiente e Protezione Civile.

“Ricoprirò questo importante ruolo con lo stesso entusiasmo e la stessa predisposizione all’ascolto che da sempre contraddistinguono la mia attività politica – spiega il consigliere Cerri -. Ringrazio Forza Italia per avermi proposto per questo significativo incarico. Le materie inserite nella commissione che da oggi presiedo sono fondamentali per tutti i cittadini liguri e per lo sviluppo presente e futuro del nostro territorio. Opererò in continuità con quanto fatto nella passata legislatura cercando di dare ancora maggiore impulso al settore infrastrutturale che è, come più volte rimarcato, prioritario per il presidente Marco Bucci e dunque per tutti noi che lo sosteniamo. Sono convinta che insieme ai colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione svolgeremo un ottimo lavoro”.