Spettacolo teatrale itinerante, 'Un Natale...da Sogno!' incanta il folto pubblico a Vallecrosia Alta (Foto)

Oltre 220 persone a 'Un Natale...da Sogno!'. Grande successo di pubblico per lo spettacolo teatrale itinerante proposto nel fine settimana a Vallecrosia Alta e poi a Costarainera. Un variopinto e partecipe fiume di bambini di tutte le età e di famiglie hanno seguito i nove attori che hanno dato vita a creature magiche a tema natalizio e, inoltre, hanno potuto incontrare Babbo Natale al quale i più piccini hanno consegnato le letterine.

Sabato scorso lo spettacolo 'Un Natale...da Sogno!' di Silvia Villa, in collaborazione con Marta Laveneziana e il Teatro della Luna, è andato in scena nel centro storico della città della famiglia. Variopinte fate, elfi giocolieri, angeli canterini e originali personaggi in costume, tra leggenda e realtà, hanno accompagnato il folto pubblico presente in un viaggio natalizio interattivo tra le porte dipinte di Vallecrosia Alta. Bimbi e adulti si sono fatti trasportare dal racconto e dalla brillante interpretazione degli attori. Al termine dello spettacolo si è stata offerta cioccolata calda. Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Denis Perrone e il presidente del consiglio comunale Marco Calipa.

Lo spettacolo, che ha visto protagonisti Brigida Sette, Francesca Nardotto, Loredana Biancheri, Luciano De Stefanis, Matteo Cassini, Moreno Campodoni, Quinto Pirrone, Silvia Villa e Noà Franceschelli, è stato riproposto domenica pomeriggio nei caruggi del centro storico di Costarainera. Al termine dello spettacolo è stata offerta una merenda golosa a cura dell’associazione 'Gocce di Natura'.

"Siamo molto soddisfatti del risultato" - affermano la regista e attrice Silvia Villa e le amministrazioni dei due borghi - per essere riusciti a intrattenere un pubblico cosi vivace con uno spettacolo ricco di buoni sentimenti, dove si è potuto interagire direttamente in modo giocoso e divertente sul tema dei sogni e sul bisogno di sognare, almeno a Natale... perché sono 'i sogni a dare forma al mondo!'".

"Con molti eventi in concomitanza" - aggiungono - "tutta questa affluenza ci ha felicemente colpiti e dimostra che gli eventi organizzati e realizzati con cura e passione, ripagano sempre. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno aiutato a renderli possibili come il Teatro della Luna, Marta Laveneziana e il cast: Matteo Cassini, Francesca Nardotto, Loredana Biancheri, Luciano De Stefanis, Moreno Campodoni, Brigida Sette, Quinto Pirrone e la partecipazione del promettente giovane aspirante attore Noà Franceschelli".

La compagnia ringrazia per il sostegno i due Comuni ed è pronta a dare vita a nuove avventure teatrali nei prossimi mesi con tanti altri attori che completano la Compagnia dei Laboratori di FormAzione teatrale a cura di Silvia Villa.