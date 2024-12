Indennizzi per i disagi in Piazza Eroi: soddisfazione della Confesercenti, ma restano critiche sui ritardi e il vuoto legislativo

La Confesercenti esprime soddisfazione per la deliberazione del Comune di Sanremo che riconosce un indennizzo agli operatori di Piazza Eroi Sanremesi, penalizzati dai disagi causati dai lavori per la costruzione del parcheggio. Tuttavia, l’associazione sottolinea le difficoltà e i ritardi nell’ottenere questo risultato.

“Alla fine le battaglie portano i risultati, anche se dopo tanto tempo,” ha dichiarato il presidente cittadino Domenico Alessi. “Abbiamo seguito questa vicenda fin dall’inizio con molte difficoltà e delusioni. È stato un lavoro in salita, ma il confronto serrato con l’amministrazione comunale è servito a tutelare i negozianti, colpiti duramente sia dal calo degli affari per il cantiere sia dall’eliminazione del parcheggio.”

Alessi ha inoltre evidenziato l’impatto indiretto sui commercianti dovuto allo spostamento del mercato ambulante, che normalmente attira migliaia di turisti francesi. “Se guardiamo i cassetti delle aziende intorno alla piazza, del Mercato Annonario e delle vie limitrofe, il danno subito è almeno dieci volte superiore a quanto previsto dalla Giunta. Ma va riconosciuto il principio che abbiamo sempre sostenuto: le opere pubbliche di lunga durata devono prevedere indennizzi per chi subisce disagi.”

Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti, ha sottolineato la necessità di una riforma normativa. “C’è un vuoto legislativo enorme che non prevede tutele adeguate per gli operatori danneggiati dalla Pubblica Amministrazione. Non ci sono parametri chiari per il calcolo degli indennizzi, tutto è lasciato alla sensibilità dei Sindaci. Così non va bene, non ci siamo.”

Nonostante le critiche, Alessi ha ringraziato il Sindaco Alessandro Mager, gli assessori e gli uffici comunali per aver concluso positivamente un procedimento lungo e complesso: “Ci è voluto tanto tempo e tanta bile allo stomaco, ma alla fine il principio è stato riconosciuto.”