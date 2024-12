Consiglio comunale di Molini di Triora, l’opposizione risponde alle accuse: "Siamo stufi di essere presi in giro"

Antonio Mario Becciu, capogruppo di opposizione del Comune di Molini di Triora, ha replicato con una lunga dichiarazione alle affermazioni emerse dopo l’ultimo consiglio comunale. Nella sua nota, Becciu ha contestato la gestione dell’amministrazione guidata dal sindaco Manuela Sasso, esprimendo il disappunto suo e del gruppo di minoranza.

"In primo luogo, voglio precisare che non siamo diventati matti ad abbandonare la seduta senza una logica ragione, ma solo perché siamo stufi di essere presi in giro dall’amministrazione guidata dal sindaco Sasso. Quando dico siamo, non mi riferisco solo a noi tre del gruppo di opposizione, ma anche al 47,50% della popolazione che ci ha dato fiducia," ha dichiarato Becciu.

Il disaccordo si è concentrato sul Documento Unico di Programmazione (DUP) e sul bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, presentati nel corso della seduta. "Durante la spiegazione dei punti salienti, ho iniziato a rappresentare il nostro pensiero sulla totale assenza di una programmazione riferita alle linee programmatiche della giunta, integrate dalle nostre proposte," ha spiegato Becciu, aggiungendo che la richiesta dell’opposizione non era di realizzare tutto in soli sei mesi, ma almeno di delineare una programmazione di massima.

Il capogruppo ha poi criticato l’atteggiamento del sindaco e del presidente del consiglio, definendolo "assolutamente irriguardoso". "Durante il mio intervento ho visto sbuffare e gesticolare il sindaco, il presidente del consiglio e la segretaria comunale. Questo comportamento non è accettabile," ha sottolineato.

Becciu ha inoltre posto l’accento sul rispetto del regolamento e sulla necessità di neutralità del presidente del consiglio. "Le funzioni connesse alla carica sono caratterizzate da neutralità, a garanzia del corretto funzionamento del consiglio nel suo insieme, senza distinzione tra maggioranza e opposizione," ha puntualizzato.

Infine, Becciu ha affrontato il tema del rispetto dei tempi di intervento in consiglio comunale. "Come capogruppo, espongo quasi sempre io le osservazioni e sono portavoce del gruppo. Considerando che il tempo per ogni consigliere è di 10 minuti per intervento, potevo parlare per almeno 30 minuti, senza dimenticare che i punti in disamina erano due e, quindi, avevo facoltà di parola per 60 minuti," ha spiegato.

In merito all’accusa di "atteggiamento poco rispettoso delle istituzioni", Becciu ha concluso: "Servo lo Stato italiano da 37 anni, rispettando sempre le istituzioni e i loro rappresentanti che rispettano me."