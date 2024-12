Molini di Triora: via libera al bilancio e al piano asfalti da 40mila euro, minoranza lascia l’aula

Il Consiglio comunale di Molini di Triora, riunitosi per l’ultima seduta dell’anno, ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 e il piano asfalti per un investimento di circa 40.000 euro. Durante la seduta, l’amministrazione guidata dal sindaco Manuela Sasso ha colto l’occasione per annunciare nuovi progetti pronti a partire nel prossimo anno e per augurare alla cittadinanza un sereno Natale e un felice 2025.

La seduta, tuttavia, è stata segnata dall’abbandono dell’aula da parte del gruppo di minoranza, guidato dal consigliere Becciu, che ha lasciato i lavori dopo essere stato richiamato dal presidente del Consiglio "al rispetto dei tempi regolamentari per le osservazioni al documento unico di programmazione". La maggioranza ha stigmatizzato l’episodio definendolo “un atteggiamento poco rispettoso delle istituzioni”. Nonostante l’assenza della minoranza, il bilancio è stato approvato all’unanimità dai consiglieri di maggioranza.

Tra i successi di fine anno dell’amministrazione, oltre al bilancio tecnico approvato in attesa della manovra finanziaria nazionale, spiccano la prossima riapertura del distributore di carburanti comunale, in collaborazione con il Comune di Triora, e l’approvazione della convenzione per il progetto “Bici in Comune”, finanziato grazie a un bando vinto insieme ai Comuni di Triora e Montalto.

Il sindaco Sasso ha sottolineato con soddisfazione come il bilancio amministrativo del 2024 si chiuda positivamente dopo appena sei mesi della nuova amministrazione, annunciando con fiducia che nel 2025 si potrà avviare una programmazione di interventi diffusi su tutto il territorio comunale.