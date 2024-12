Riva Ligure: Il 22 dicembre una festa natalizia organizzata dall’Associazione Culturale “A ME RIVA”

Riva Ligure si prepara ad accogliere il Natale in modo straordinario!

Domenica 22 dicembre, la pittoresca piazza Matteotti si trasformerà in un vivace palcoscenico natalizio, ospitando una festa indimenticabile organizzata dall’Associazione Culturale “A ME RIVA” e da “Riva Beat”, con il prezioso patrocinio del Comune di Riva Ligure, Assessorato al Turismo e Manifestazioni.

Dalle ore 14:30 fino alle 18:00, i partecipanti saranno avvolti da un'atmosfera festiva, con una serie di attività pensate per intrattenere grandi e piccini. Il tema di quest’anno, “Chi ha incastrato Santa Claus”, promette di coinvolgere i visitatori in un'avventura divertente e intrigante, piena di sorprese e misteri.

Le famiglie potranno godere di una selezione di attività per i più piccoli, tra cui giochi e animazione, non mancheranno i balli di gruppo, dove tutti potranno partecipare e divertirsi insieme, cavalcando l’onda delle melodie festive.

Inoltre, per soddisfare i palati più golosi, saranno distribuiti deliziosi pezzi di panettone e cioccolata calda, che riporteranno tutti al calore delle tradizioni culinarie natalizie.

E per rendere l’evento ancora più speciale, ci sarà la partecipazione straordinaria di Babbo Natale, accompagnato dall’Elfo prestigiatore, che intratterrà i bambini con magie e illustrazioni incantevoli, regalando a tutti un sorriso e un momento di pura gioia.

Chi è A ME RIVA (in dialetto ligure "La mia Riva")

È un’organizzazione di eventi culturali, laboratori, fiere, mercati, degustazioni, incontri con la stampa, ecc., con l'obbiettivo di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra cittadini e turisti.

È stato scelto un font "nautico" perché siamo un paese di mare ed il rosso perché è il colore tradizionale di certe case lussuose della zona storica di Riva Ligure.

Un’ellisse simboleggia l'abbraccio, per sottolineare il senso di appartenenza, la MIA Riva, un'inclusione che rappresenta il concetto di associazione in maniera molto stilizzata.

Ciascun socio mette a disposizione la propria competenza ed il proprio tempo libero.

Da alcuni anni viene organizzata una partecipatissima festa di agosto, il “GOLOSANDO” e durante l’anno si vuole animare il paese non solo per i turisti di passaggio, ma anche per la popolazione residente con feste in occasione del Carnevale e del Natale.

Gli eventi organizzati da A Me Riva sono inoltre arricchiti dalla preziosa presenza super dinamica del gruppo musicale “RIVA BEAT” fondato dallo scoppiettante Riccardo Tirone, musicista e DJ per passione. Tutta la parte di grafica, stampa e social è curata dall’Atelier Tipografico Ravizzotti, ed in particolare da Maria Grazia Ravizzotti, vice presidente dell’associazione.