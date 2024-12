Sanremo: luminarie natalizie anche in via Martiri 'bassa', il ringraziamento del comitato MBA al Comune

Il comitato di quartiere attivo ‘MBA’ (via Martiri, via Agosti e Borgo) ha ringraziato l'Amministrazione comunale ed in particolar modo, gli assessori ed i consiglieri che, facendosi portavoce delle numerose richieste, sono intervenuti fattivamente affinché la ditta incaricate provvedesse ad installare le luminarie natalizie anche nella parte ‘bassa’ di via Martiri.

“Speriamo – evidenzia il comitato - che questo ‘spiraglio di luce’ sia un primo passa verso la soluzione degli altri già noti problemi presenti affinché il quartiere possa essere rivalutato”.