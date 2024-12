Ospedaletti: assegnati i lavori per la messa in sicurezza delle scuole di corso Marconi

La ditta De Villa Group Costruzioni srl si è aggiudicata l'appalto per il completamento dei lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico di Corso Marconi ad Ospedaletti, per un importo di 368.608,80 euro.

L’intervento si aggiunge a quello operato in regime di 'somma urgenza' con l'utilizzo di fondi comunali pari a circa 270mila euro a seguito di calamitosi eventi meteo del novembre 2019 che causarono il parziale crollo del muro di contenimento sull'ala sud/ovest dell'edificio scolastico. Il totale degli interventi per la completa messa in sicurezza del muro della scuola ammonta quindi a circa 640mila euro.