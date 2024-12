Bordighera: sanzioni per le insegne pubblicitarie, l'Amministrazione costituirà un tavolo con le categorie del settore

L’Amministrazione comunale di Bordighera costituirà un tavolo a cui siederanno il dirigente dell’area Tecnica, l’Ufficio Tributi, l’Ufficio Commercio e le associazioni di categoria, in relazione alle sanzioni notificate nelle scorse settimane, su insegne e vetrofanie pubblicitarie.

La decisione è stata presa dall’esecutivo della città delle palme, dopo l’incontro dei giorni scorsi con i vertici di Abaco e le associazioni di categoria di commercianti e artigiani. “Il Comune di Bordighera – precisa il Sindaco Ingenito - ha deciso di accertare esclusivamente l’annualità 2024 mentre, in altri Comuni la verifica è stata compiuta su più anni, con conseguenze molto più onerose”.

“Siamo consapevoli – prosegue - dei gravosi adempimenti amministrativi che ogni azienda deve affrontare quotidianamente e, proprio per questo ci incontreremo con le parti. Il tavolo verificherà caso per caso se la sanzione è stata elevata per una totale omissione dichiarativa oppure se esiste una documentazione idonea a esonerare l’impresa dal pagamento della sanzione stessa”.

L’obiettivo è quello di distinguere la posizione di coloro che hanno sempre pagato il bollettino dell’imposta sulla pubblicità da coloro che non hanno mai ottemperato all’obbligo previsto per legge.