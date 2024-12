Sanremo: il Comune cerca due nuove figure per Rivieracqua, sindaco effettivo e consigliere di amministrazione

Il Comune di Sanremo è alla ricerca di due figure da inserire nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale di Rivieracqua, dopo l’approvazione da parte del Consiglio del regolamento per il controllo congiunto e Sub-Patto parasociale tra i soci.

Il Comune, infatti, deve procedere alla formulazione degli indirizzi ad Amaie Srl, per la designazione del componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente. Per procedere alla raccolta di candidature per la designazione del primo sindaco effettivo con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, pubblicherà una manifestazione di interesse.

La nomina a sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di Rivieracqua Spa è effettuata dall’Assemblea dei Soci (che stabilirà anche il compenso) e la durata dell'incarico è di 3 anni.

Analogamente l'Amministrazione Comunale di Sanremo procederà alla raccolta di candidature per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di Rivieracqua. Anche in questo caso la nomina è effettuata dall’Assemblea che dei soci che stabilirà il compenso. La durata dell'incarico è di anni tre.