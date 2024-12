Sanremo, Piazza Borea d’Olmo diventa un laboratorio per i bikers di domani

La sicurezza stradale diventa un’esperienza educativa e divertente con il format “For Kids”, parte del progetto “Guido Bene, Guido Sicuro!” che il Comune di Sanremo da alcuni anni organizza per le scuole, allo scopo di diffondere tra i ragazzi le regole da seguire per la guida della moto in sicurezza.

L’evento avrà luogo sabato 14 dicembre, dalle ore 15, nella suggestiva cornice di piazza Borea d’Olmo, trasformata per un giorno in un vero e proprio laboratorio di mobilità sicura per i più piccoli.

Un programma a misura di bambino

Pensato per aspiranti giovani bikers dai 6 ai 12 anni, il format “For Kids” offre un’occasione unica per imparare le regole della strada in un contesto ludico e protetto. L’area chiusa al traffico sarà allestita con mini-circuiti dotati di segnaletica stradale, dove i bambini potranno mettere alla prova la propria abilità alla guida di veicoli elettrici di dimensioni ridotte e con potenza regolabile.

Per rendere l’esperienza ancora più realistica, sarà presente una zona dedicata alla vestizione, con gazebo e desk per l’accettazione e la preparazione dei partecipanti. Ogni dettaglio è stato curato per trasmettere l’importanza della prudenza, senza rinunciare al divertimento.

Un impegno per il futuro

L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso: formare una nuova generazione di utenti della strada più consapevole e responsabile. Il progetto risponde anche alle preoccupazioni di molti genitori, offrendo ai più piccoli strumenti concreti per affrontare il traffico cittadino in sicurezza.

“Guido Bene, Guido Sicuro! non è solo un evento: è un messaggio, un impegno verso un domani migliore – sottolinea la Polizia municipale – eogni bambino che partecipa a questo programma non solo impara a guidare ma anche a vivere la strada in modo più sicuro e rispettoso”.

Un evento da non perdere

La giornata del 14 dicembre sarà un’occasione unica per condividere momenti speciali con la famiglia, promuovendo valori fondamentali come il rispetto delle regole e l’attenzione alla sicurezza.

L’invito è aperto a tutti: genitori, bambini e curiosi, pronti a scoprire che educare alla sicurezza può essere anche un’avventura indimenticabile.

Il futuro della sicurezza inizia oggi. Vieni a guidarlo con noi!

L’evento fa parte del calendario delle manifestazioni natalizie messo a punto dall’assessorato al turismo.