Mercoledì prossimo dal Casinò c'è 'Sanremo Giovani': convenzione per l'assistenza sanitaria con Asl 1 Imperiese

Come è ormai prassi da anni, l’Asl 1 Imperiese collaborerà con la Rai, in occasione delle manifestazioni che la tv di Stato organizza sul territorio di Sanremo.

Come per il Festival e, visto che da diversi anni svolge attività di assistenza sanitaria a pagamento, tra una settimana l’azienda sanitaria locale sarà a disposizione della Rai, in occasione della manifestazione ‘Sanremo Giovani’, che andrà in scena dal Teatro del Casinò.

Rai ha chiesto ad Asl l'assistenza sanitaria per la gestione delle eventuali emergenze sanitarie ed assicurare l'assistenza medica ai partecipanti, tra domani e la serata di mercoledì prossimo. Per l’evento è stata richiesta la presenza del Direttore del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, in qualità di responsabile del servizio di assistenza medica ed infermieristica e come coordinatore sanitario, con il supporto del personale infermieristico che, su base volontaria, darà la propria disponibilità.

La convenzione prevede un corrispettivo da parte della Rai pari a 16.599 euro, dei quali 15.106 per l’attività del personale e 1.493 per rimborso del servizio ambulanza da parte delle associazioni di volontariato e croci rosse convenzionate.