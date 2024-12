‘(You) Leave Me Alone’, una mostra fotografica di Davide Primerano, per accendere le luci sugli ‘invisibili’ di Ventimiglia

A seguito dell’ottimo successo di pubblico e di critica riscontrato durante la sua prima apparizione pubblica, avvenuta dal 24 agosto all’8 settembre a Ventimiglia presso il Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia, ritorna la mostra fotografica '(You) Leave Me Alone, un racconto fotografico della Ventimiglia invisibile', ad opera di Davide Primerano, fotografo ligure che da metà febbraio a settembre 2023 ha collezionato oltre 5000 scatti a testimonianza della realtà del Comune frontaliero.

In questa occasione, a fare da cornice all’affresco collettivo di Primerano, sarà il suggestivo borgo di San Biagio della Cima, nell’entroterra di Vallecrosia, paese natale del compianto scrittore dell’Estremo Ponente Ligure Francesco Biamonti.

L’esposizione nasce infatti dall’esigenza di costruire un nuovo racconto “dall’interno” e “a km 0” della realtà della frontiera franco-italiana e delle migliaia di persone migranti che la attraversano ogni anno, creando l’opportunità di narrare una storia diversa, che parta dalla raffigurazione dell’intricata attualità e degli ultimi anni ma sappia al tempo stesso aprire spazi di inclusione, di ascolto reciproco, di trasformazione territoriale, costruendo nuovi ponti fra passato e presente, fra il progetto e la comunità dell’Area Intemelia, seguendo le orme tracciate dallo stesso Biamonti il quale, a proposito dei primi movimenti migratori testimoniati a queste latitudini all’inizio degli anni 90’ delicatamente descritti nell’opera “Vento Largo”, affermava che “é destino umano abitare un mondo, ma è anche destino umano sognarne un altro”.

La mostra fotografica '(You) Leave Me Alone: un racconto fotografico della Ventimiglia Invisibile' rappresenta uno dei primi eventi pubblici del progetto 'Mosaico di Frontiera', implementato da Caritas Intemelia, Comune di Ventimiglia, Diaconia Valdese, Janua Forum, Popoli in Arte e WeWorld, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Territori Inclusivi, ed

è stato fortemente voluto da tutte le organizzazioni della Rete perché va a raffigurare, con grande realismo e umanità, i temi delle vulnerabilità e delle marginalità presenti nella popolazione migrante (cuore degli interventi e delle attività portate avanti dal progetto), riportando al centro dell’obbiettivo la vita, la dignità, i sogni e le afflizioni delle migliaia di donne e uomini che, per scelta o per costrizione, si trovano a vivere in questo angolo di Europa, per qualche giorno, settimana, mese o addirittura anno.

L’esposizione, realizzata con il patrocinio del Comune di San Biagio della Cima, sarà visitabile nei fine settimana del 14 e 15 e del 21 e 22 Dicembre 2024, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30, presso “U Bastu”, aggregato di cantine nel cuore del centro storico del borgo. Vernissage sabato 14 dicembre dalle ore 15:30. Ingresso libero e gratuito.