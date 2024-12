Dolceacqua, il sindaco Gazzola consegna un'opera del fotografo Julien Spiewak al principe Alberto di Monaco

Julien Spiewak, l’autore dell’opera, è noto a livello internazionale per la sua capacità di fondere arte contemporanea e fotografia, con un’attenzione particolare alla relazione tra il corpo umano e le opere d’arte. Il suo lavoro, in particolare la serie "Les Corps de l’Intérieur", si distingue per l’originalità con cui integra corpi nudi o parzialmente nudi in ambienti interni e museali, creando un dialogo visivo con mobili, opere d’arte e oggetti circostanti.