Sanremo, politica, Danieli (Polo civico): "Sindaco Mager mostri i denti"

Roberto Danieli, del polo civico di Sanremo, commenta la notsra trasmissione e dichiara di aver "seguito con interesse la Prima dell'Intervista condotta da Gianni Micaletto, che ha posto domande d'attualità al Sindaco Mager. Mi soffermo per un commento sulle risposte che hanno evidenziato in modo prominente le caratteristiche del Sindaco, persona degna professionale ma purtroppo poco incline a essere leader, infatti rumors non da bar dicono di scaramucce tra i troppi galli nel serpentario Bellevue".

"Strade ,marciapiedi, decoro urbano, derattizzazione? Si chiede. Sul palazzetto di Pian di Poma? Poche e confuse idee, ricordo che il resettare il tutto con un progetto nuovo, magari con lo stadio potrebbe mettere d'accordo tutti, visti i piccoli problemi con il Pnrr. Il Porto Vecchio? Vedremo. Sul Festival? Credo che ogni tanto un colpetto di fortuna aiuti".

"Casinò, avvocato Mager, siete in ritardo, il CDA avrebbe dovuto cambiarlo subito come l'Amaie, su cui spendo un'ultima riflessione, un pochino meglio, ma il merito è solo ed esclusivamente dei dipendenti, non mi risulta di cambiamenti d'incarichi, restiamo sempre in attesa delle isole, concludo con un augurio Sig. Sindaco, mostri i denti, dopo 5 mesi troppo poco, tanti nastri tagliati, passerelle, foto articoli propagandistici, in realtà nulla, spero che da gennaio ci sia un cambiamento di rotta, lo merita la città".