Bordighera, sabato "Omaggio a Milva": concerto benefico de 'I solisti di Seborga'

I Solisti di Seborga insieme alla L.I.L.T. Sanremo, Lega Italiana Lotta Tumori, organizzano un concerto di beneficenza in data 14 Dicembre alle ore 17,oo nel Centro Culturale (ex chiesa Anglicana) in via Regina Vittoria,4 a Bordighera, dal titolo Omaggio a Milva (Ultima Diva).

Presenta:

Vitaliano Gallo: fagotto/chitarra

Carla Talete: soprano

Cristina Noris: clarinetto

Giancarlo Bacchi: contrabbasso

Massimo Dal Prà: pianoforte

Musiche di: Leoncavallo, Bixio, Cannio, Gershwin, Weill, Monnot, Dumont, Webber, Schultze, Mogol, Lai, Martino, Morricone, Janes, Don Bachy, Mogol, Masini, Dalla.

(Maria Ilva Biolcati) in arte Milva, artista internazionale e versatile, dedicò tutta la sua vita ad esplorare il mondo della musica e del teatro, il suo riferimento era la grande Edith Piaf. Rimane memorabile la sua interpretazione dell'Opera da tre soldi di Brecht, e la collaborazione con Astor Piazzolla diventando di fatto una leggenda.

I Solisti di Seborga vogliono rendere omaggio a questa grande artista eseguendo i brani più significativi della “Pantera di Goro” attraverso un percorso musicale tratto dal saggio

(Milva Ultima Diva) scritto dalla figlia Martina Corgnati.