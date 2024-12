Sanremo investe nella sicurezza stradale: prosegue il progetto "Guido bene, guido sicuro!"

Il Comune di Sanremo ha approvato una nuova edizione del progetto di educazione stradale "Guido bene, guido sicuro!", destinato agli studenti delle scuole cittadine. La campagna, finanziata con un budget triennale di 6.099 euro, punta a diffondere una cultura di guida responsabile e sicura, con particolare attenzione ai motociclisti, considerati tra gli utenti più vulnerabili della strada.

Organizzato dalla Polizia Locale in collaborazione con il Motoclub BMS e altri partner, il progetto si articola in due moduli principali:

-Modulo per le scuole superiori: lezioni teoriche sul codice della strada, sicurezza in moto e primo soccorso, seguite da esercitazioni pratiche su circuiti dedicati.

-Modulo "For Kids": attività ludico-educative per i bambini delle scuole primarie, con percorsi stradali simulati e l’uso di minimoto elettriche.

Durante le sessioni, gli studenti affronteranno situazioni quotidiane di guida e apprenderanno come reagire a ostacoli, frenate d'emergenza e simulazioni di incidenti. Ogni incontro si concluderà con un quiz e un debriefing per analizzare l’esperienza.