Installate nuove paline per le affissioni pubblicitarie a Bordighera. Sono state posizionate in diverse vie della città al posto delle già esistenti ormai degradate.

"Installate le nuove paline per affissioni pubblicitarie in via Matteotti, in via Noaro, in via Vittorio Veneto e in via Romana, come annunciato lo scorso novembre" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Un’attenzione concreta verso l’arredo urbano per più cura e decoro della città" - sottolinea il primo cittadino.