Sanremo continua ad accendersi di magia: un Babbo Natale gigante in piazza Colombo accoglie residenti e turisti (Foto)

A Sanremo l'atmosfera natalizia continua a regalare magia. In piazza Colombo, cuore pulsante della città, è spuntato un Babbo Natale gigante che accoglie con un sorriso caloroso residenti e turisti. Posizionato proprio davanti alla pista di pattinaggio, una delle tante attrazioni organizzate dal Comune per celebrare le festività, insieme alla sua immancabile slitta, l'opera è diventata immediatamente un punto di riferimento per chi vuole immergersi nell’atmosfera natalizia.

Con l'accensione delle luci avvenuta sabato 7 dicembre, Sanremo si è trasformata in un vero e proprio villaggio natalizio. Le luminarie adornano strade, piazze e scorci caratteristici, rendendo ogni angolo della città un luogo incantato. Residenti e turisti possono passeggiare tra decorazioni scintillanti e attrazioni uniche, vivendo appieno lo spirito delle festività. Un'atmosfera decisamente unica, seppur qualcosina è ancora da registrare (vedasi alcune luminarie sparse per la città ancora spente, ndr).

Intanto, Piazza Colombo si conferma il cuore pulsante della città, grazie alla pista di pattinaggio su ghiaccio e al Babbo Natale gigante, che sta attirando grandi e piccini per scattare foto ricordo e immergersi nel clima di festa. Non mancano altre iniziative promosse dal Comune, che si è impegnato a offrire un Natale speciale per tutti, puntando sull’intrattenimento e sulla valorizzazione degli spazi cittadini con ben 140 eventi distribuiti dal 7 dicembre al prossimo 6 gennaio.