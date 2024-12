Sanremo, oltre 140 eventi per un "Natale da sogno": Dargen D'Amico è il big del concerto di Capodanno (Foto e video)

Oltre 140 eventi per Natale e un nome di alto profilo per il concertone di fine anno. Questa mattina il Comune di Sanremo ha svelato il calendario delle manifestazioni natalizie e lo ha fatto in una sala privata del Casinò completamente sold out. Un lavoro importante quello presentato dal sindaco Alessandro Mager e soprattutto dall'assessore al turismo Alessandro Sindoni, frutto di un importante collaborazione tra quest'ultimo e gli uffici comunali. Un lavoro che prevede, dal 7 dicembre al 5 gennaio, almeno un evento al giorno in città. Per quanto riguarda invece il concerto di Capodanno (che si terrà a Pian di Nave, a partire dalle 21), il nome scelto dall'amministrazione è quello di Dargen D'Amico, rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano, fondatore dell'etichetta discografica indipendente Giada Mesi assieme a Francesco Gaudesi e già noto al grande pubblico per le sue partecipazioni al Festival e ad X-Factor in veste di giudice.

"Sanremo si prepara a festeggiare il Natale con oltre 140 eventi, grazie ad un ricco calendario che pensa alle famiglie con tanti appuntamenti dedicati proprio ai più piccoli. Un'atmosfera accogliente, che permetterà di trascorrere tutti insieme momenti magici e giocosi, senza dimenticare la promozione dell'attrattività della città. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, che si è concretizzato anche in un bel coinvolgimento delle realtà associative del territorio: un lavoro in sinergia, per regalare a cittadini e turisti una città in festa". Così il sindaco Alessandro Mager nell'annunciare la presentazione della programmazione natalizia messa a punto dall'assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni.

"Siamo molto felici di questo calendario - dichiara l'assessore Sindoni - che si offre come un progetto speciale con tanti appuntamenti per tutti i gusti. Si inizia con la festa di sabato 7 dicembre, quando l'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale ci faranno immergere pienamente nell'atmosfera natalizia. Seguiranno gli spettacoli musicali itineranti, la pista sul ghiaccio, i concerti e, appunto, le attività per i bambini che sapranno emozionare e stupire. Un susseguirsi di appuntamenti, che culmineranno nel grande evento di Capodanno. Abbiamo anche approvato un ambizioso piano promozionale che, oltre ai bacini tradizionali, interessa la Francia e la Svizzera. La campagna sta avendo un ottimo riscontro di visualizzazioni e di traffico sul sito turistico del comune, tanto che ci aspettiamo di superare i risultati preventivati in sede di pianificazione".

Grazie agli introiti dell'imposta di soggiorno, a novembre ha preso il via la campagna di promozione dedicata, per un budget che sfiora i 50mila euro e che interessa tutto il periodo festivo. Il piano è composto da campagne che, oltre ai mercati strategici come Lombardia, Piemonte e Costa Azzurra, coinvolgono anche la Francia e la Svizzera. Includono video e banner pubblicitari online, specifiche campagne su giornali, radio e piattaforme digitali, nonché redazionali su quotidiani e stampa locale, contenuti audiovisivi esclusivi e pubblicità online mirata.

La campagna, inoltre, si propone di valorizzare Sanremo con il brand "Sanremo Live & Love"' e l'hashtag ufficiale #Sanremo WinterMagic. Infine, è stato realizzato anche un esperimento di integrazione di intelligenza artificiale implementato nell'ecosistema della piattaforma turistica del comune: il "Grinch di Sanremo"! Attraverso whatsapp, risponderà ai turisti di tutto il mondo fornendo, in chiave ironica, suggerimenti su cosa fare durante le festività (in tutte le lingue). Si potrà "parlare" con il grinch seguendo questo link https://wa.me/+3901841968076 o inquadrando i QR presenti nelle brochure distribuite e quelli presenti sui cubi in via Matteotti.

Di seguito l’ AGENDA DEGLI EVENTI

Sino al 6 gennaio

Piazzale Carlo Dapporto, Lungomare Vittorio Emanuele II: Luna park

Dal 5 al 24 dicembre



Corso Imperatrice: “Esposizione stelle di Natale” realizzazione di un’area fiorita nel centro cittadino e promozione attività formative della scuola (azienda Agraria I.I.S. E. Ruffini – D. Aicardi)

Venerdì 6 dicembre

Teatro Ariston, ore 21: Alla ricerca dell’Uomo Ragno (a pagamento, www. aristonsanremo.com)

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre

Centro storico: “I doni della Pigna” inaugurazione. Nel pomeriggio, viaggio narrato per grandi e piccoli alla scoperta di laboratori e botteghe con Marta Laveneziana. Partenza da piazza Cassini. Anche solidarietà con le Pigotte in esposizione e in vendita. Previsti laboratori nelle botteghe e con le associazioni. Gli incontri: “Marionette con calzini”. “Crea la tua bomba da bagno” e “Crea il tuo burro cacao”, “Adotta il tuo cucciolo di Legno”, “Yoga e meditazione” (soc.coop CMC/Pigna Mon Amour)

Villa Nobel: prima edizione “Il cibo del benessere a Sanremo” (su prenotazione, www.villanobel.it)

Da venerdì 6/12/2024 a lunedì 6/01/2025

Forte di Santa Tecla: mostra “Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale” (Daphnè Sanremo)

Sabato 7 dicembre

ore 9, piazza San Siro: mercatino “Piccolo Brocante” (ss. Eventi Free)

ore 16, biblioteca civica: visita guidata al fondo Rubino

dalle ore 16, piazza Borea d’Olmo: “Festeggiamo insieme l’arrivo del Natale!”

Orbit/Parolabianca”, spettacoli luminosi ispirati al mondo fantastico, alla musica e alla fantasia con personaggi lunari che donerà gli oracoli (messaggi di buoni propositi) ai più piccoli e alle loro famiglie in occasione dell’accensione dell’albero (Le Muse Novae)

Concerto “Christams Dreams” del coro “Coccole d’Armonia” (Studio Sanremo Musica 2000)

Accensione luci e albero di Natale

Lancio palloncini (biodegradabili)

Zucchero filato e face painting per i bambini

Spettacolo luminoso itinerante (Le Muse Novae)

ore 20.30, Roof Garden, Casinò: spettacolo di Vanni De Luca (evento su invito)

Domenica 8 dicembre

ore 9, piazza Colombo e portico Palafiori: Mercato dell’antiquariato (ass.ne Eventi Free)

ore 10.30 Forte di Santa Tecla(terrazza): Yoga al Forte (Centro Tama Asd, lezione su prenotazione tamayogasanremo@gmail.com)

Lunedì 9 dicembre

ore 10.30 Teatro Ariston: spettacolo teatrale “Il sogno di un bambino” sulla figura del Premio Nobel Guglielmo Marconi (su prenotazione info@villanobel.it )

Martedì 10 dicembre

Villa Nobel: giornata dedicata alla premiazione dei Premi Nobel (su prenotazione info@villanobel.it )

Venerdì 13 dicembre

ore 21, Teatro Ariston: concerto di Amedeo Minghi (a pagamento, www. aristonsanremo.com)

Sabato 14 dicembre

ore 9, piazza San Siro: Mercatino “Piccolo Brocante” (ass.ne Eventi Free)

ore 9.30, Forte di Santa Tecla - Quartiere Soldati: 3° Torneo Scacchistico “Città di Sanremo” (ASD Scacchi Sanremo “Nenad Sulava” (tariffe e iscrizioni www.vesus.org)

ore 15, piazza B. d’Olmo: evento “Guido bene guido sicuro kids for Christmas” – Evento sulla sicurezza stradale dedicato ai bambini – Prove su mini moto elettriche con istruttori – Comando Polizia Locale

ore 15.15 e 16.45, museo civico: laboratorio artistico per famiglie “Viaggio nel mondo fantastico di Antonio Rubino – Il Dono di Natale” (ingresso libero su prenotazione 0184580700 – email ufficio.museocivico@comunedisanremo.it)

ore 18, Teatro Centrale: concerto “Contemporaneità e classicismo”, Orchestra Sinfonica (a pagamento, www.sinfonicasanremo.it )

Domenica 15 dicembre

ore 15, Forte di Santa Tecla: Festa di Natale “Amarti a Natale 2.0” (aMarti APS)

Lunedì 16 dicembre

ore 14.30, piazza B. d’Olmo: canti corali natalizi (scuola primaria “Rubino”)

Giovedì 19 dicembre

ore 21, Chiesa di Santa Maria degli Angeli: musiche per coro e orchestra della tradizione natalizia (Orchestra Sinfonica)

Venerdì 20 dicembre

ore 10.30 mercato annonario: Esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”: formazioni differenti tra i cantanti solisti della Compagnia Musical I Love You. Esecuzione dal vivo di brani natalizi e canzoni del Festival di Sanremo

ore 15.30 Frazione Coldirodi: intrattenimento natalizio per le famiglie, spettacoli per bambini, laboratori creativi, letture animate e truccabimbi (ass.ne Talea)

ore 16, Portico Palafiori: esibizione musicale “Swing Corner of Christmas”, 11esima edizione, patrocinato da fondazione Lelio Luttazzi, concerto di musica swing dagli anni ’30 agli anni ’60, formazioni variabili dal trio al quintetto (Centro Studi Musicali “Stan Kenton”)

ore 17.30, via Matteotti: spettacolo luminoso itinerante “World of Wonder”, su trampoli con cigni luminosi, vincitore del festival internazionale Mirabilia 2024 e Belfast Festival of Fools (Le Muse Novae)

ore 21, Forte diSanta Tecla - Sala Magazzino di Ponente: “Impronte Jazz - Giovani talenti” esibizioni di Tempone Quartet e Tommaso Perazzo (ass.ne Culturale ArteViva)

Sabato 21 dicembre

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: spettacolo per bambini “Chi ha visto il Grinch?” (ass.ne Talea)

ore 15.30, via Corradi (c/o pozzo): esibizione Ensemble d’Archi (ass.ne Note Libere)

ore 16, biblioteca Civica: visita guidata al Fondo Rubino (ingresso libero su prenotazione 0184580720/723 – email biblioteca@comunedisanremo.it)

ore 16, via Matteotti (angolo Via Cavour): Esibizione musicale di Massimo D’Alessio (Nemo Hub)

ore 16, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Esibizione musicale di Gerlando Tortorici (ass.ne The Washington Navel)

ore 17, piazza Colombo: concerto Gospel “Compagnia Musical I Love You”, concerto brani natalizi, pianoforte live e basi musicali

ore 17, via Mameli: esibizione musicale (ass.ne Musicale G.B. Pergolesi)

ore 17, via Escoffier: esibizione musicale duo Beat Less

ore 17, via Matteotti (angolo Via Corradi): concerto “Happy Christmas”, dal Gospel al Pop Cristiano (studio Sanremo Musica 2000)

Domenica 22 dicembre

ore 15.30, frazione Bussana: Intrattenimento natalizio per le famiglie (ass.ne Talea)

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: Spettacolo per bambini “Nevicata di bolle” (ass.ne Talea)

ore 15.30, centro cittadino: Sfilata musicale della Banda Folkloristica Int.le “Canta e Sciuscia”

ore 15.30, via De Benedetti: Esibizione Ensemble d’Archi (ass.ne Note Libere)

ore 17, via Mameli: Esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

ore 17, via Corradi (c/o pozzo): Esibizione musicale di Gerlando Tortorici (ass.ne The Washington Navel)

ore 19, piazza Bresca/piazza Sardi: Esibizione musicale duo “Pan e Pumata” (Nemo Hub)

Lunedì 23 dicembre

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: concerto – Giovane Orchestra Note Libere e Banda Città di Sanremo

ore 16, via Escoffier: spettacolo per bambini “Equilibri di Natale” (FEM Spettacoli)

ore 16, via Matteotti (angolo Via Cavour): Esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

ore 17, via Mameli: esibizione musicale – Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

ore 17, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Concerto “Happy Christmas” (Studio Sanremo Musica 2000 )

ore 17, via Corradi e via De Benedetti: Spettacolo itinerante duo “Cabit” (Dem’Art Soc. Coop).

ore 19, piazza Bresca/piazza Sardi: esibizione musicale “Italian Duo” (Nemo Hub)

Martedì 24 dicembre

ore 10.30, piazzale Vesco: “Babbo Natale vien dal mare” (Canottieri Sanremo ASD)

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: spettacolo per bambini “Il Villaggio di Babbo Natale” - Ass.ne Talea

ore 16, portico Palafiori: esibizione musicale “Swing Corner of Christmas” (Centro Studi Musicali Stan Kenton)

ore 16, centro cittadino: Marching band (ass.ne Fare Musica)

ore 16, via Matteotti (angolo Via Cavour): Esibizione “Pianisti e non solo” (ass.ne Note Libere)

ore 16, via Matteotti (angolo Via Corradi): Esibizione ensemble di ottoni o legni in formazione cameristica – Banda Musicale Città di Sanremo

ore 16, via De Benedetti: Esibizione musicale - Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

ore 17, piazza Colombo: Concerto “Attendendo il Natale” - Studio Sanremo Musica 2000

ore 17, via Mameli: Esibizione musicale di Gerlando Tortorici – Ass.ne The Washington Navel

ore 17, via Escoffier: Esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

ore 17, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Esibizione musicale - Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

ore 19, piazza Bresca/piazza Sardi: Esibizione musicale Angelo D. Alfieri & Friends – Nemo Hub

Mercoledì 25 dicembre

ore 19, piazza Bresca/piazza Sardi: Martu DJ set e Angelo D. Alfieri (Nemo Hub)

Giovedì 26 dicembre

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: avventura in costume per bambini “Arendelle (Frozen)” (ass.ne Talea)

ore 16, va Matteotti (angolo Via Cavour): esibizione ensemble di ottoni o legni in formazione cameristica – Banda Musicale Città di Sanremo

ore 16, via Escoffier: esibizione musicale “Ensemble Pop Rock Fri Noz” (Ass.n Note Libere)

ore 17, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

ore 17, via Matteotti (angolo Via Corradi): esibizione musicale - Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

ore 17, via Mameli: Esibizione musicale di Massimo D’Alessio – Nemo Hub

ore 17, via Corradi (c/o pozzo) e via De Benedetti: Esibizione musicale itinerante di Gerlando Tortorici (ass.ne The Washington Navel)

ore 19, piazza Bresca/piazza Sardi: esibizione musicale duo “The Cube” (Nemo Hub)

Venerdì 27 dicembre

ore 10.30, mercato annonario: esibizione musicale “Just in Duo” (Nemo Hub)

ore 15.30, frazione Poggio: intrattenimento natalizio per le famiglie (ass.ne Talea)

ore 15.30 Piazza B. d’Olmo: spettacolo di beneficienza “Bambini Farfalla Party Music” (ass.ne Olly APS)

ore 16, piazza Eroi Sanremesi (c/o Statua Siro Carli): esibizione musicale duo “Love project” – Porto Vecchio snc

ore 16, portico Palafiori: esibizione musicale “Swing Corner of Christmas” (Centro Studi Musicali Stan Kenton)

ore 16, via Matteotti (incrocio Via Cavour): esibizione musicale (ass.ne Musicale G.B. Pergolesi)

ore 16, via De Benedetti: Esibizione ensemble di ottoni o legni in formazione cameristica (Banda Musicale Città di Sanremo)

ore 17, via Escoffier: Spettacolo per bambini “Testafina salva il Natale” (FEM Spettacoli)

ore 17, piazza Colombo: Concerto “Natale nel Mondo” (Studio Sanremo Musica 2000)

ore 17, via Mameli: Esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

ore 17, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” (ass.ne Fare Musica)

ore 17, via Matteotti (angolo Via Corradi): Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” (ass.ne Fare Musica)

ore 17, via Corradi (c/o pozzo): Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” (ass.ne Fare Musica)

ore 19, piazza Bresca/piazza Sardi: Stefano Riva DJ Set (Nemo Hub)

Sabato 28 dicembre

ore 15.30 Piazza B. d’Olmo: spettacolo per bambini “La Regina dei ghiacci” (ass.ne Talea)

ore 16, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): esibizione musicale (ass.ne Musicale G.B. Pergolesi)

ore 17, piazza Colombo: concerto con presentazione dell’Inno “Sanremo Sogni ed Emozioni” (artisti vari)

ore 17, via De Benedetti: esibizione musicale di Gerlando Tortorici (ass.ne The Washington Navel)

ore 17.30, via Matteotti: spettacolo luminoso itinerante “Carousel” (ass.ne Muse Novae)

ore 19, piazza Bresca/Piazza Sardi: esibizione musicale duo “Beat Less” – Nemo Hub

Domenica 29 dicembre

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: spettacolo per bambini “Un Natale coi fiocchi” – FEM Spettacoli

ore 15.30, centro cittadino: Sfilata musicale della Banda Folkloristica Int.le “Canta e Sciuscia”

ore 16, piazza Eroi Sanremesi (c/o Statua Siro Carli): Spettacolo per bambini “Kinder Christmas” – Porto Vecchio snc

ore 17, piazza Colombo: esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” (ass.ne Fare Musica)

ore 17, via Mameli: esibizione ensemble di ottoni o legni in formazione cameristica – Banda Musicale Città di Sanremo

ore 17, via Escoffier: esibizione musicale di Gerlando Tortorici – Ass.ne The Washington Navel

ore 17, Via Matteotti (angolo Via Corradi): esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” (ass.ne Fare Musica)

ore 17, Via Corradi: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

ore 17, Via De Benedetti: esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

ore 19, piazza Bresca/Piazza Sardi: esibizione musicale di Massimo D’Alessio (Nemo Hub)

Lunedì 30 dicembre

ore 10.30, Mercato Annonario: esibizione ensemble di ottoni o legni in formazione cameristica – Banda Musicale Città di Sanremo

ore 15.30, via Matteotti: sfilata Marching band “Sevendixie” – Dem’Art Soc. Coop.

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: Esibizione musicale – Giovane Orchestra Note Libere e Ensemble Pop Rock Fri Noz

ore 16, via De Benedetti: Concerto “Note senza confini” (Studio Sanremo Musica 2000)

ore 16, piazza Eroi Sanremesi: Spettacolo “Christmas Magic show” (Porto Vecchio snc)

ore 17, piazza Colombo: esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” (ass.ne Fare Musica)

Ore 17, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

Ore 17, via Corradi (c/o pozzo): Esibizione musicale di Gerlando Tortorici – Ass.ne The Washington Navel

Ore 18, Teatro Centrale: Concerto delle Feste “Valzer e polke della famiglia Strauss” – Orchestra Sinfonica di Sanremo (a pagamento)

Ore 19, piazza Bresca/piazza Sardi: Esibizione musicale trio “New Vibes” – Nemo Hub

Martedì 31 dicembre

ore 10.30, mercato annonario: esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

ore 16, via Mameli: concerto “Christmas Dreams” del Coro “Coccole d’armonia - Studio Sanremo Musica 2000

ore 16, via Matteotti (incrocio via Corradi): esibizione musicale - Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

ore 19, piazza Bresca/piazza Sardi: DJ Set di Stefano Riva e Martu (Nemo Hub)

ore 20.30 Roof Garden - Casinò di Sanremo: spettacolo I Paipers e Andrea Paris (evento su invito)

“ Sanremo Capodanno Show ” , Pian di Nave: ore 21, show musicale; porto vecchio (molo di ponente), ore 24 spettacolo pirotecnico; a seguire animazione musicale dj set.

Mercoledì 1° gennaio 2025

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: spettacolo per bambini “La pasticceria delle meraviglie” – FEM Spettacoli

ore 16, centro cittadino, animazione con artisti di strada

ore 17, piazza Colombo: concerto “Souvenir d’Italie” – The Brilliant Tina Linetti’s

ore 17, Teatro dell’Opera del Casinò: “Concerto di Capodanno” - Orchestra Sinfonica di Sanremo (a pagamento)

ore 19, piazza Bresca/piazza Sardi: Esibizione musicale duo “The Cube” (Nemo Hub)

Giovedì 2 gennaio

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: avventura in costume per bambini “Camelot, Re artù” - Ass.ne Talea

ore 16, piazza Eroi Sanremesi (c/o Statua Siro Carli): Esibizione musicale “I kill the DJ” - Porto Vecchio snc

ore 16, centro cittadino: Marching band - – Ass.ne Fare Musica

ore 16, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Esibizione ensemble di ottoni o legni in formazione cameristica – Banda Musicale Città di Sanremo

ore 16, via De Benedetti: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” (ass.ne Fare Musica)

ore 16, via Matteotti (angolo Via Cavour): Esibizione musicale (ass.ne Musicale G.B. Pergolesi)

ore 17, piazza Colombo: Concerto “Note senza confini” (Studio Sanremo Musica 2000)

ore 17, via Mameli: Esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

ore 17, via Escoffier: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

ore 17, via Matteotti (angolo Via Corradi): Esibizione musicale “Pianisti e non solo” – Ass.ne Note Libere

ore 17, via Corradi: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

Venerdì 3 gennaio

ore 10.30 Mercato Annonario: esibizione musicale di Massimo D’Alessio – Nemo Hub

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: spettacolo per bambini “Love Christmas Circus” – FEM Spettacoli

ore 16, Portico Palafiori: Esibizione musicale “Swing Corner of Christmas” – Centro Studi Musicali Stan Kenton

ore 16, via Matteotti (angolo Via Cavour): Concerto “Note senza confini” - Studio Sanremo Musica 2000

ore 16, via Matteotti (angolo Via Corradi): Esibizione musicale duo Beat Less

ore 17, piazza Colombo: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

ore 17, via Mameli: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

ore 17, via Escoffier: Spettacolo di intrattenimento “Il Vigile Urbano” e “Akkademia da Zirko Bobosky” – Soc. Coop. CMC

ore 17, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

ore 17, via Corradi (c/o pozzo): Esibizione musicale duo The Cube – Nemo Hub

ore 17, via De Benedetti: Esibizione musicale - Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

Sabato 4 gennaio

ore 9, piazza San Siro: Mercatino “Piccolo Brocante” – Ass.ne Eventi Free

ore 15.30 piazza B. d’Olmo: Spettacolo per bambini “Il Salottino delle Storie” - Ass.ne Talea

Ore 15.30 Via Escoffier: Esibizione musicale “Ensemble Pop Rock Fri Noz” - Ass.ne Note Libere

Ore 16, Via De Benedetti: Esibizione musicale duo Beat Less

Ore 17, Piazza Colombo: Concerto “Souvenir d’Italie” – The Brilliant Tina Linetti’s

Ore 17, Via Matteotti (angolo Via Cavour): Esibizione musicale - Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

Ore 17, Via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

Ore 17, Via Matteotti (angolo Via Corradi): Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

Ore 17, Via Corradi (c/o pozzo): Esibizione musicale di Gerlando Tortorici – Ass.ne The Washington Navel

Ore 17.30 Piazza Borea d’Olmo e Via Matteotti: Spettacolo luminoso “Butterfly” – Ass.ne Muse Novae

Ore 18, Teatro Centrale: Concerto – Orchestra Sinfonica di Sanremo (a pagamento)

Ore 20.30 Roof Garden - Casinò di Sanremo: Spettacolo di Claudio Lauretta (evento su invito)

Domenica 5 gennaio

ore 15.30 Centro cittadino: filata musicale della Banda Folkloristic “Canta e Sciuscia”

ore 16, piazza Eroi Sanremesi (c/o Statua Siro Carli): esibizione scuola di ballo - Porto Vecchio snc

ore 16, via De Benedetti: esibizione musicale di Gerlando Tortorici – Ass.ne The Washington Navel

ore 17, via Matteotti (angolo Via Corradi): esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

ore 17, via Corradi (c/o pozzo): esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

Lunedì 6 gennaio

ore 15.30, piazza B. d’Olmo: spettacolo per bambini “Ciao Befana! Caramelle e Calzini” (ass.ne Talea)

ore 16, via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Esibizione musicale (ass.ne Musicale G.B. Pergolesi)

ore 16, via Matteotti (angolo Via Cavour): Esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

ore 16, via De Benedetti: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

ore 17, piazza Colombo: Concerto “Ottimo Massimo” – Dem’Art Soc. Coop.

ore 17, via Mameli: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

ore 17, via Escoffier: Esibizione musicale di Massimo D’Alessio – Nemo Hub

ore 17, via Matteotti (angolo Via Corradi): Concerto “Christmas Dreams” del Coro “Coccole d’armonia” - Studio Sanremo Musica 2000)

ore 17, via Corradi (c/o pozzo): Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – As.ne Fare Musica

Per tutto il periodo fino al 12 gennaio

Chiesa Santa Brigida – La Pigna: mostra fotografica di Pino Ninfa “Entrada proibida”