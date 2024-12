Sanremo accende le feste: natalizie inaugurate in Piazza Borea D'Olmo (Foto e video)

Sanremo ha dato il via questo pomeriggio alle feste di Natale con la cerimonia per l’accensione dell’albero in piazza Borea D’Olmo organizzata da Comune. All'accensione hanno partecipato per il Comune il sindaco Alessandro Mager, l'assessore al turismo Alessandro Sindoni insieme agli omologhi Fulvio Fellegara, Ester Moscato, Lucia Artusi ed Enza Dedali oltre a diversi rappresentanti del consiglio comunale.

La festa è stata un grande successo, con la piazza gremita di persone di tutte le età ad assistere allo spettacolo organizzato in attesa dell'accensione delle luci e dell'albero di Natale. E se lo scorso anno la grande ospite Cristina D'Avena ha incantato il palco facendo cantare tutti i presenti, questa volta "l'ospite" ha rischiato di mandare tutto in malora: infatti a un certo punto a salire sul palco è stato niente meno che il Grinch, il celebre mostro verde che ha tentato di trafugare il pulsante per l'accensione delle luci. Fortunatamente grazie all'intervento dell'assessore Sindoni tutto è tornato in ordine. Una scenetta simpatica che il Comune ha deciso di organizzare per ravvivare ulteriormente la festa.

Nonostante qualche problema tecnico che ha ritardato l'accensione delle luci (colpa del Grinch? Chissà) la festa ha riscosso una grande risposta dai presenti, soprattutto all'accensione di Piazza Borea D'Olmo.

Si tratta del primo Natale per la nuova amministrazione e il sindaco ha voluto nell'occasione essere presente per fare un augurio a tutti i sanremesi: "Il panorama è bellissimo, soprattutto ora che anche gli alberi si sono accesi, completando lo scenario. Certo, abbiamo avuto un attimo di tensione quando per qualche minuto le luci non si sono accese, ma ora tutto è a posto. Colgo l’occasione per fare i miei auguri di Natale alla cittadinanza. Oggi iniziano ufficialmente le nostre festività natalizie - prosegue il sindaco - che sono pensate per essere accoglienti, con un’attenzione particolare alle famiglie e ai bambini. Il calendario delle manifestazioni è molto ricco: questa serata è solo l’inizio. Avremo altri eventi dedicati ai più piccoli, ma anche appuntamenti musicali e culturali. Il mio augurio ai cittadini è di trascorrere un Natale sereno e tranquillo con le proprie famiglie, sapendo che l’amministrazione comunale lavora per il loro benessere e la loro soddisfazione".

L'accensione delle luminarie e dell'albero è solo il primo passo di una serie di eventi che accompagneranno la città fino alla fine dell'anno e all'inizio del 2025: "C'è un grandissimo lavoro dietro. Spesso si parla negativamente degli uffici pubblici, ma io posso dire di avere una grandissima squadra, che ha lavorato a questi 140 eventi. Aspettiamo dal 20 dicembre per vedere cosa sarà a Sanremo; credo saranno momenti bellissimi per gettarci nello spirito natalizio, in vista dello spettacolo del Capodanno".