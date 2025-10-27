Sanremo, falsi profili social nel mirino: dopo Mager anche Fellegara vittima di un account fake

Dopo il caso del profilo falso del sindaco di Sanremo Alessandro Mager, segnalato e denunciato ieri mattina ai Carabinieri, un nuovo episodio di clonazione social ha coinvolto anche il vicesindaco Fulvio Fellegara. Entrambi hanno scoperto la creazione di account fake su Instagram, realizzati utilizzando nome, foto e informazioni personali, nel tentativo di imitare i loro profili ufficiali.

“Mi è stato segnalato che anche a me da poche ore è stato creato un account falso con la mia immagine e il mio nome. Domani mi recherò a far denuncia ai Carabinieri. Nel frattempo invito coloro che venissero contattati da questo falso a fare attenzione e segnalare l’account con la procedura a Instagram, e a non accettare richieste di amicizia”, ha scritto Fellegara sui suoi canali ufficiali.

Il caso del sindaco Mager era emerso poche ore prima: anche lui aveva sporto denuncia dopo la comparsa di un profilo fake a suo nome, invitando i cittadini alla massima prudenza. “Si tratta infatti di un falso – aveva precisato –. Chiunque riceva una richiesta di amicizia o altro tipo di contatto, compresi direct message, è pregato di segnalarlo al social network”. L’unico profilo ufficiale del primo cittadino è quello con l’username @magersindaco, che conta oltre 220 post e rappresenta l’unico canale verificato e riconducibile al sindaco.

Le autorità stanno ora monitorando la situazione. L’invito resta quello alla massima attenzione: i profili falsi possono essere utilizzati per truffe, richieste di denaro o diffusione di notizie non veritiere. Segnalare tempestivamente i falsi account alle piattaforme social e alle forze dell’ordine è il primo passo per limitare i danni e tutelare la sicurezza digitale dei cittadini e delle istituzioni.