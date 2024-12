Sanremo, festa del Natale in piazza Borea d’Olmo: musica, spettacoli luminosi e l’accensione dell’albero

Domani pomeriggio Sanremo si accende di luci e magia con la festa in piazza Borea d’Olmo che, di fatto, rappresenta l’inizio scintillante delle manifestazioni natalizie: spettacoli luminosi, musica, illuminazione ad effetto sulle facciate, accensione dell’albero e delle luminarie ci faranno immergere nell’atmosfera del Natale.

Il programma prevede intrattenimento a partire dalle 16, con la presentazione di Gianni Rossi e i canti natalizi del coro “Coccole d’Armonia” (a cura dello studio Sanremo Musica 2000).

Si prosegue con lo spettacolo “Orbit, Parola Bianca” che affida l’animazione ad un personaggio lunare, capace di donare “messaggi dei buoni propositi” ai più piccoli e alle loro famiglie (a cura dell’ass.ne Le Muse Novae), mentre il lancio dei palloncini (biodegradabili) precede l’accensione dell’albero di Natale e dell’illuminazione delle facciate.

A chiudere il pomeriggio, lo spettacolo di luci itinerante “Crystal Wings”: gonne sfarzose che sembrano corolle di fiori o spugne marine, grandi ali fluttuanti che ricordano stelle ma anche farfalle lunari, si alternano a vorticose spirali di luci, in un affascinante percorso con partenza da piazza Borea d’Olmo per raggiungere via Matteotti (a cura dell’ass. Le Muse Novae).

In piazza, per tutti i bambini, truccabimbi a tema natalizio, zucchero filato, e distribuzione caramelle e… tante sorprese!

«Invitiamo grandi e piccini sabato pomeriggio in piazza Borea d’Olmo – dichiarano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – per trascorrere tutti insieme una vera e propria festa. Ringraziamo gli uffici comunali e le associazioni coinvolte per la realizzazione di questo programma che ci fa immergere nello spirito del Natale».