Sanremo: Capodanno al Villaggio dei Fiori con una festa che unisce Gusto e Tradizione

Se siete in cerca di un luogo ideale per salutare il nuovo anno, il Ristorante Villaggio dei Fiori di Sanremo vi invita a un'esperienza gastronomica che unisce tradizione e innovazione. La serata sarà allietata da un'animazione musicale e il menù sarà curato dai celebri chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor, noti per la loro passione e abilità in cucina.

L’evento si apre con un aperitivo di benvenuto Gli ospiti potranno deliziare il proprio palato con un tris imperdibile: Acciughe di Monterosso fritte con Panissa fritta, uno stuzzichino che evoca il profumo del mare, seguito dallo Scrigno con Cappon Magro e la sua salsa verde, un piatto ricco di colori e sapori freschi, e infine il Carciofo in fiore su fonduta di Taleggio e nocciola tonda Gentile tostata, un matrimonio perfetto tra terre e mare, che saprà conquistare anche i palati più esigenti.

Si proseguirà con un’elegante selezione di primi piatti che celebrano la tradizione gastronomica. I Cappelletti di magro in brodetto di mare ai crostacei porteranno in tavola il sapore del mare, mentre gli Gnocchetti (chicche) al ragù di Zampone al sentore di Marsala Vecchio promettono un'esperienza di gusto avvolgente e inaspettata, perfetta per scaldare il cuore in una notte così speciale.

Il secondo piatto promette di essere ricco di sapore, rappresentando il piatto forte della serata: Stinco di vitellone brasato al forno con gremolada e purè allo zafferano un autentico inno alla carne sapientemente cucinata, che sorprenderà gli amanti della buona cucina

Per concludere in bellezza, ci aspetta un delizioso Paris-Brest con Chantilly e fragole, dolce simbolo di festività e celebrazione, che farà brillare i vostri occhi e addolcirà i vostri cuori.

E quando la mezzanotte si avvicina, i calici si alzeranno per un brindisi all’anno nuovo, con vini accuratamente selezionati che accompagneranno ogni portata di questo menù esclusivo, tutto incluso al prezzo di 94 € a persona. Dopo il brindisi, come vuole la tradizione si gusterà lo zampone con le lenticchie, simbolo di prosperità, prima di cedere al divertimento con musica live, animazione e cotillon, per un Capodanno indimenticabile.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - Tel. 380 8686215 mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it