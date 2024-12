L’Argentina entra ufficialmente a far parte delle Nazioni dove si svolgono le Selezioni Ufficiali di 'SanremoJunior'

Ad un paio di settimane dall’accordo con l’Indonesia, un altro Paese entra ufficialmente a far parte delle Nazioni nelle quali si svolgono le Selezioni Ufficiali di sanremoJunior - il Concorso Canoro Internazionale per interpreti dai 6 ai 15 anni - che il prossimo anno celebrerà la 16° edizione. Si tratta dell’Argentina.

Il nuovo interlocutore per la nazione Sudamericana è lo Studio Paradiso di Donato De Santis, da 45 anni nel settore gastronomico, ex chef di Gianni Versace, Giudice di Masterchef Argentina per 10 edizioni, a capo di una importante catena di ristoranti ed impresario in varie attività satellitari nel campo nello spettacolo.

La Kismet di Sanremo del Cav. Uff. Paolo Alberti ha siglato con Mister De Santis un contratto quinquennale, che già da quest’anno gli permetterà di portare il vincitore (o la vincitrice) al Teatro Ariston in occasione della Finale Mondiale del 26 marzo prossimo.

«Abbiamo finalmente firmato l'accordo con il Cavalier Alberti per la prima edizione di sanremoJunior Argentina! - esordisce il titolare dello Studio Paradiso -. Siamo davvero contenti ed emozionati, ma non solo noi, tutto il Paese qui in Sudamerica. Sanremo ha sempre avuto un pubblico legato alle origini italiane, e non, e quindi nutre un affetto storico molto rilevante. Oggi si uniscono - insieme ad altre nel mondo - non solo due nazioni gemelle, ma due persone con ambizioni e progetti in comune».

«La soddisfazione per questa nuova collaborazione è grande e mi riempie di gioia ed orgoglio. Il nostro Concorso Internazionale sta crescendo di anno in anno - afferma Il Cav. Alberti -. La stima che ho nei confronti dell’amico Donato De Dantis, personaggio conosciutissimo in tutta l’Argentina, mi da tranquillità e fiducia nel lavoro che porteremo avanti nei prossimi anni».