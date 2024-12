Pigna: L’Osteria Martini presenta un weekend dedicato al Bue Grasso, dal 13 al 15 dicembre

Preparatevi ad un gustoso viaggio attraverso i sapori della tradizione piemontese, con l’arte della preparazione del pregiato Bollito, un piatto simbolo della cucina regionale. Lo chef Federico Lanteri. ha scelto con attenzione alcuni tagli di Bue Grasso, che saranno presentati in menù esclusivi e creativi. Ogni morso del bollito sarà un'autentica esplosione di sapori, accompagnato da salse tipiche che esalteranno ogni particolare della carne. Le varie preparazioni proposte durante il weekend dal 13 al 15 dicembre offrono un'opportunità unica per immergersi nella cultura gastronomica piemontese, in un’atmosfera accogliente e conviviale come quella dell’Osteria Marini di Pigna.

I piatti dello chef saranno accompagnati dai racconti del giornalista Claudio Porchia sulla storia e le curiosità del Bue Grasso, un animale maestoso ed imponente, simbolo della razza piemontese, oggi considerata a buon diritto una razza bovina di assoluta eccellenza, nota in tutto il mondo per l’inconfondibile qualità delle carni. È un bovino adulto dal manto bianco, che viene castrato entro gli otto mesi di età per favorire l’aumento di peso dell’animale e che assume la denominazione di bue solo dopo i quattro anni di vita. La sua alimentazione deve essere a base di prodotti naturali, ed è molto importante che l’animale ingrassi lentamente e in modo equilibrato. Il risultato è una carne di qualità eccezionale, pigmentata di grasso, di gusto intenso e di assoluta morbidezza, inconfondibile al palato per la sua squisitezza.

Il menù della sera del venerdì 13 dicembre inizia con una deliziosa Insalata Russa, accompagnata da una gelatina di sedano rapa, delicatamente arricchita da rafano e prezzemolo. Una combinazione di sapori freschi e decisi che prepara al piato principale, Il Bollito di Bue grasso.

Il vero protagonista della serata sarà servito in due portate per offrire una varietà di gusti e sapori. Ogni portata sarà impreziosita dalle salse tipiche, tra cui alcune speciali a base di fiori eduli della Rinomata azienda Ravera Bio. A seguire, non potrà mancare un comfort food d’eccellenza: la Pasta Reale in brodo, un piatto che cattura i sapori della tradizione, riscaldando il cuore e l'anima. E per concludere in dolcezza, una Spuma di Zabaione, leggera e avvolgente, accompagnata dalla Torta della Nonna Tostata, un dessert che unisce semplicità e golosità.

Costo: 60 euro a persona, vini esclusi.

Durante il weekend, sabato 14 dicembre a pranzo e cena e domenica 15 dicembre solo a pranzo, oltre ai menù degustazione, lo chef Federico Lanteri offre una deliziosa proposta gastronomica, che Inizia con la Battuta di Bue Grasso, sapientemente condita per esaltarne la naturale bontà. Un piatto che rappresenta l'essenza della cucina piemontese ed è un vero e proprio omaggio alla freschezza degli ingredienti. A seguire, sarà la Pasta Reale in brodo, una delizia che non deluderà le aspettative e che riscalda il cuore, richiamando i valori della tradizione culinaria. Come secondo lo stracotto di Bue, un piatto ricco e saporito, preparato con una lente cottura per rendere la sua carne ancora più tenera e ricca di sapore, perfetta per essere accompagnata da un contorno di stagione. Infine una soffice Mousse che rappresenta una combinazione perfetta di caffeina e cioccolato. Costo: 50 euro a persona, vini esclusi.

L' Osteria Martini da Federico Lanteri, che per la qualità della cucina e dell'accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Pigna (IM) in Via Piazza Castello, 10.

Chiusura: lunedì e martedì.

Telefono: +39 3496381330

Il Ristorante dispone inoltre di un sito web, di una pagina facebook e Instagram.